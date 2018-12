Presidente do SINDOJUS afirma que não é contra o reajuste dos magistrados

No ultimo dia 26, foi aprovado pelo o atual presidente Michel Temer o projeto de lei que visa um reajuste dos magistrados em 16,38% para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O salário dos Ministros que era de R$ 33 mil vai para R$ 39 mil. Em contra partida o fim do auxílio-moradia foi uma possibilidade discutida entre o Palácio do Planalto e o STF, com o objetivo de diminuir o impacto do reajuste.

O reajuste dos ministros do STF gera um “efeito cascata”, visto que, os salários deles funcionam como teto para o serviço público.

Em depoimento o presidente do Sindicato Oficiais De justiça do Ceará, Vagner Venâncio afirma, que eles não são contra os reajuste dos magistrados, entretanto, aja uma redução de direitos dos servidores.

Confira no áudio abaixo: