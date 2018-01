Presidente do TJCE concede estabilidade a servidores

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, concedeu estabilidade no serviço público a 79 servidores aprovados em Estágio Probatório. Eles foram empossados em 2015.

Para alcançar a estabilidade os servidores devem ter três anos de serviço público e ter sido aprovados na Avaliação Especial de Desempenho por Competência (AEDC). Os critérios estão especificados no Modelo de Avaliação e Gestão do Desempenho por Competências (MAGDC) publicado no Diário da Justiça de 13 de setembro de 2017 (Portaria nº 1.545/2017).

De acordo com a servidora Cinara Marques Moreira, membro da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, todos os meses novas listas de servidores estabilizados serão publicadas no Diário da Justiça.

A medida e a lista dos funcionários estabilizados constam na Portaria nº 89/2018, publicada nessa segunda-feira, 22, no Diário da Justiça.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará