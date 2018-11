Presidente eleito chega ao CCBB para reuniões no gabinete de transição

Ao chegar a Brasíilia por volta das 9h desta terça-feira (13), o presidente eleito Jair Bolsonaro seguiu direto para o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição do atual para o futuro governo. Ao longo da manhã, Bolsonaro vai se encontrar com a deputada Tereza Cristina, confirmada para assumir o Ministério da Agricultura.

Na conversa com a parlamentar que atualmente preside a Frente Agropecuária na Câmara dos Deputados, Bolsonaro deve indicar prioridades e diretrizes para a pasta, entre elas, a decisão de integrar áreas como pesca e agricultura familiar.

Jair Bolsonaro chegou a Brasília acompanhado pelo economista Paulo Guedes, que assumirá o superministério da Economia. A retomada das atividades de Guedes no CCBB indicam mais esforços da futura administração em torno da reforma da Previdência.

No CCBB, além de técnicos e nomes do primeiro escalão do governo Bolsonaro, participa do encontro o atual ministro dos Transportes Valter Casimiro, que não deu detalhes sobre a reunião desta manhã.

No início da tarde, Bolsonaro se encontra com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber.

Em seguida, o presidente eleito tem audiência com o ministro Aires Britto, do Tribunal Superior do Trabalho. Bolsonaro confirmou recentemente o interesse em fechar o Ministério do Trabalho, incluindo as funções da pasta no guarda-chuva a ser comandado por Guedes.

O último compromisso do dia é o encontro com o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), José Coelho Ferreira.