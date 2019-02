Presidente faz manobra e vereadores colocam em risco desenvolvimento de Caucaia

A Câmara de Vereadores de Caucaia derrubou durante sessão plenária desta terça-feira (5/2) os seis vetos editados pelo prefeito Naumi Amorim para aperfeiçoar o Plano Diretor Participativo (PDP) da cidade.

Encabeçada pela presidente do Legislativo, vereadora Natécia Campos, a manobra de hoje coloca em risco o desenvolvimento do município. Isso porque, dentre outros aspectos, a derrubada dos vetos prejudica investidores e moradores que queiram adequar obras às exigências do PDP, permite que templos religiosos instalem-se sem autorização do poder público e libera a realização de cultos em qualquer local e a qualquer hora.

O documento define as tendências locais para as próximas duas décadas e recebeu em novembro 23 emendas parlamentares ao texto original, elaborado pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental (Seplam) após a Prefeitura realizar inúmeras audiências públicas e coletas de sugestões da sociedade civil em todas as regiões de Caucaia.

Datado de 2001, o antigo Plano Diretor abrangia somente a área urbana de Caucaia. Já o novo documento – o PDP – contempla todo o município, indicando onde é possível construir, quais áreas precisam e vão ser preservadas, de qual forma indústria e comércio devem funcionar etc.

O PDP é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes e está de acordo com o Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257), aspecto inexistente no Plano Diretor anterior. Caucaia tem cerca de 362 mil moradores e é o segundo maior centro urbano do Ceará.