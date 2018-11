Presidentes da Câmara e do BC discutem votar independência do banco

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reuniram nesta tarde com todos os líderes partidários para debater a possibilidade de votação ainda em 2018 do projeto de independência do banco.

Segundo os deputados Baleia Rossi (MDB-SP) e Fernando Monteiro (PP-PE), que já deixaram a reunião, apenas a oposição se colocou contra discutir o tema ainda neste ano. Todos os outros partidos foram favoráveis. “Ele [Ilan] afirmou que ele participa de fóruns internacionais e que o Brasil é o único país que não tem um BC independente”, afirmou Monteiro.

Maia é a favor do projeto. Segundo o texto, presidentes e diretores do BC teriam mandato de quatro anos, não coincidentes com o do presidente da República. Há possibilidade de Ilan permanecer no posto no governo Bolsonaro. Segundo deputados, ele não falou sobre esse assunto na reunião.

