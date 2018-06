Preso suspeito de matar homem em Itatira

A Polícia Militar de Boa Viagem sob o Comando do Tenente Bertrand, prendeu na madrugada deste sábado, 30, Erialdo de Sousa Silva, vulgo Novim, de 28 anos de idade. O suspeito é um dos acusados da morte do senhor José Alves Bandeira, assasinado no último dia 24, na localidade de São José dos Guerras, em Itatira, por volta das 5h30 da manhã dentro da sua residência. A vítima era pai do vereador de Itatira, Marcelo Enfermeiro.

Contra o acusado existia um mandado de prisão expedido no dia 29 de Junho de 2017 pela Comarca de Itatira a pedido da Polícia Civil de Canindé pelo crime de latrocínio. Após o crime, o suspeito estava foragido e era procurado pelas forças de segurança do estado.

Erialdo de Sousa Silva foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Canindé onde foi ouvido pelo Delegado plantonista e em seguida deverá ser levado para a Cadeia pública de Itatira. A Polícia continua com as investigações, pois outras pessoas podem ter participado do crime.

Relembre o caso

No dia do crime, vizinhos teriam encontrado Zé Bandeira caído no chão e chegaram a acionar uma ambulância, que chegou a comparecer ao local, mas já encontrou o homem sem vida.

Foram verificadas perfurações provocadas por armas de fogo. A casa também estava com os moveis revirados e alguns objetos quebrados. A morte deixou diversas pessoas comovidas e emocionadas. O velório teve a presença de amigos, parentes, vizinhos e moradores. O clima foi de bastante comoção e perplexidade.

As informações são do correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), Wellington Lima.