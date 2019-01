Presos das cadeias de Ipu e Hidrolândia foram transferidos no final de semana

Na última sexta-feira, 11, mais de 30 presos da Cadeia Pública da cidade de Hidrolândia foram transferidos por agentes Penitenciários do Estado. Em uma megaoperação, cerca de 10 homens se organizaram no prédio situado no centro da cidade com um ônibus, uma topique e um veículo camburão à disposição para fazer a triagem dos detentos.

