A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), vem desativando os presídios do Interior cearense – aqueles que não oferecem segurança e os presos estão sendo transferidos para presídios de maior segurança nas grandes cidades do Ceará.

