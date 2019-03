Previsão da Funceme indica chuvas mais intensas no norte do Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu, com base na previsão do tempo realizada na manhã desta Quarta-feira de Cinzas, um aviso às defesas civis Estadual e Municipal de Fortaleza sobre chuvas mais intensas entre hoje esta quinta-feira (7). O aviso foi emitido nesta terça-feira (5) e tem validade até amanhã.

As regiões mais propícias aos eventos mais intensos são o Litoral Norte, a Ibiapaba, Maciço de Baturité e ainda a área do Baixo Jaguaribe, além de Fortaleza e Região Metropolitana, segundo a Funceme. No intervalo entre as 7h desta terça e as 7h desta quarta-feira (6), a Capital já registrou 53,2 milímetros.

Tal cenário se dá pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Ceará, além de um conjunto de fatores como a elevada umidade do ar e a direção dos ventos, que estão vindo de Nordeste, contribuindo para a movimentação das nuvens rumo ao Estado.

Apesar da previsão atualizada indicar céu nublado nublado com eventos de chuvas no litoral, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana, o deslocamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) em direção ao sul da região Nordeste pode trazer precipitações para o centro-sul do Estado. Neste momento, o centro (área que inibe a formação e o crescimento das nuvens) do VCAN é observado mais sobre o nordeste da Bahia.

Para acompanhar as chuvas em tempo real, basta acessar o link www.funceme.br/radar ou ainda acompanhar por meio do aplicativo Funceme Tempo, disponível para Android e iOs.

Balanço

Além do registro de 53,2 mm na Capital, o balanço parcial referente ao intervalo de 24 horas citado indica chuvas em, pelo menos, 65 municípios. Os maiores acumulados observados foram em São Gonçalo do Amarante (Posto Siupe – 75 mm), Acaraú (Posto Aranaú – 71,2 mm) e Paracuru (Posto Jardim do Meio – 61,4 mm).

Para entender a previsão

Nebulosidade refere-se à fração do céu coberta pelas nuvens quando observado de uma localização em particular. Segundo as normas meteorológicas atuais, o céu é dividido em octas (entender como um círculo que pode ser separado em 8 partes, sendo cada uma delas um octa).

De acordo com o meteorologista Raul Fritz, uma condição prevista de céu parcialmente nublado, por exemplo, para um observador à superfície, é aquela para a qual no mínimo a metade (50%, ou 4 octas) até perto de 75% (6 octas) da área do céu, sobre o observador, se encontrará nublada, e sem previsão de precipitação, no período da previsão, conforme normas usadas na meteorologia.

Na previsão indicada para esta quarta e quinta-feira, que é de nublado com chuvas, significa que, para o período de validade da previsão, o céu deverá se apresentar com completa cobertura de nuvens (sem aberturas), na área sob previsão, e com previsão de ocorrência de chuvas intermitentes em mais de 50% (metade) da área sob previsão.

com Funceme