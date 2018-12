Previsão do tempo: céu claro no último fim de semana de 2018

A previsão do tempo para o último final de semana do ano no Ceará é de céu parcialmente nublado e claro em todas as macrorregiões do Estado, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apesar da indicação de céu entre claro e parcialmente nublado hoje e nos próximos dois dias, para o intervalo entre a próxima segunda-feira (31) e o dia 1º de janeiro, os modelos de previsão indicam possibilidade chuvas na faixa litorânea e na região Jaguaribana, porém, deverão ser leves.

A previsão do tempo será atualizada durante o fim de semana e também na própria segunda. Deste modo, é importante acompanhar possíveis novas informações sobre o cenário meteorológico sobre o Estado por meio do site da Funceme ou através do aplicativo Funceme Tempo, disponível para iOS e Android.