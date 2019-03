Previsão para esta 2ª é de nebulosidade variável com chuvas isoladas

Posted on

Nesta segunda-feira (4), a previsão é de nebulosidade variável com chuvas isoladas em todo o Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesse sábado (2) e domingo (3), o Carnaval foi marcado por chuvas em Fortaleza e em outros municípios cearenses.

A madrugada e o período da manhã devem concentrar as chuvas previstas para o litoral, incluindo Fortaleza. O Litoral de Fortaleza – que abrange 14 municípios – registrou maior volume de chuva em Itaitinga (72 mm) e na própria Capital (35,8 mm, no posto de Messejana).

Na previsão para os quatro dias de Carnaval, divulgada na sexta-feira, chuvas isoladas na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité já chamava atenção. Não era descartada chuva nas demais regiões, mas a tendência era de céu parcialmente nublado.

Segundo a Funceme, no final de semana houve registros de chuvas em, pelo menos, 95 municípios, sendo os maiores em Jijoca de Jericoacoara (121,1 mm), Granja (119 mm), Massapê (118,6 mm) e Uruoca (118 mm).

Essas precipitações estão associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte da região Nordeste, assim como a borda norte do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Este, apesar de colaborar para chuvas no centro-norte, não está favorecendo ao sul, devido à posição do seu centro, área que inibe a formação e o crescimento das nuvens.