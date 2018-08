PRF apreende 16 kg de maconha em Russas

Policiais rodoviários federais abordaram um ônibus, na manhã deste sábado (18), por volta de 10h45 na altura do km 159 da BR-116, localizado no município de Russas (165 km de Fortalezal). O veículo vinha de Pelotas (RS) e tinha como destino a capital cearense. Após fiscalização dos passageiros e das respectivas bagagens, os oficiais encontraram 18 tabletes de maconha em uma mala localizada no bagageiro do veículo.

Um homem de 34 anos foi identificado como o responsável pelo transporte do entorpecente que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), totaliza exatos 16,28Kg. Indagado acerca da procedência e destino da mala, o detido explicou que recebeu o material em Cabrobó/PE e que devia realizar a entrega no terminal rodoviário de Messejana.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor da maconha receberia R$ 500 pelo serviço. A droga e o homem foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Russas. O passageiro será autuado por tráfico de entorpecentes.

Com informações Diário do Nordeste