PRF apreende 9 kg de maconha que vinha de Juazeiro do Norte para Canindé

Informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Wellington Lima

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite dessa quarta-feira (27), 9,280 Kg de substância análoga à maconha. A ação, que ocorreu por volta das 21h40, se deu durante abordagem a um ônibus que fazia a linha de Juazeiro do Norte a Sobral, no km 280 da BR-020, em Canindé/CE. A informação foi confirmada pelo chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF do Ceará, inspetor Flávio Maia.



No momento da fiscalização, os policiais desconfiaram do nervosismo de um passageiro e decidiram fazer a abordagem. O homem, de 18 anos, informou aos policiais que é usuário de maconha e cocaína. O suspeito confirmou, também, que já possuía antecedentes criminais por porte de entorpecentes. Na ocasião, ele ainda era menor de idade.

Diante disso, os agentes da PRF iniciaram a busca na bagagem e encontraram 9 tabletes da droga dentro de uma mochila que se encontrava no bagageiro do ônibus. O total apreendido chega a 9,280kg. Segundo o detido, o entorpecente foi comprado pelo valor de R$ 10.000 em Juazeiro do Norte e seria vendido em Canindé.

Segundo informações do correspondente do Alerta Geral que cobre a região de Canindé, Wellington Lima, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Canindé.

Policiais apreendem mais de 9 Kg de entorpecentes em Canindé/Vídeo encaminhado pelo nosso correspondente, Wellington Lima

