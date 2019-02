PRF apreende mais de 130 quilos de cocaína em Canindé

Posted on

Com a onda de ataques violentos que têm aterrorizado o Ceará nas últimas semanas, a PRF enviou o reforço de policiais e equipamentos para dar apoio ao sistema de segurança da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) apreendeu, na tarde dessa quinta-feira, 31, 133,9 kg de cocaína, durante uma fiscalização na BR-020, em Canindé. A apreensão é a segunda da semana, e a maior do ano. A abordagem aconteceu em um veículo modelo Toyota Bandeirantes.

