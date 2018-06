PRF-CE registra 17 acidentes com uma morte durante fiscalização no fim de semana

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) registrou 17 acidentes com uma pessoa morta durante a fiscalização nas estradas no fim de semana. Segundo a polícia, 19 pessoas ficaram feridas. O acidente fatal ocorreu na BR-020/CE, km 83,9, na noite de sexta-feira (8), no município de Caridade. Um motociclista perdeu o controle da moto e bateu na traseira de um caminhão.