PRF detém francês procurado pela Polícia Federal com documento irregular no Ceará

Um francês procurado pela Polícia Federal foi detido a rodovia R-116, em Chorozinho, após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) na madrugada desta terça-feira, 29. O homem, que estava vestido de segurança, já respondia por tráfico internacional de drogas e seu nome constava na lista de expulsão do país.

O estrangeiro estava apenas com uma cópia do passaporte e foi constatado que o mesmo estava com a validade vencida. O licenciamento da motocicleta usada pelo homem também estava vencido desde 2015. Durante a revista, os agentes encontraram uma pistola calibre ponto 45 que estava com a identificação raspada.

Segundo os agentes da PRF, o francês declarou que trabalhava como segurança nas ruas e disse que comprou a arma pela internet. O homem informou o valor nem de quem comprou o revólver.

O veículo foi recolhido para o pátio da PRF. O homem, que não teve a identidade revelada, foi detido pelos agentes da PRF e conduzido para a Polícia Federal.