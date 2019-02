PRF e PF desencadeiam mega operação no Porto do Pecém

Um comboio de viaturas das Polícias Federal e Polícias Rodoviária Federal chegou, no final da manhã desta terça-feira, 5, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nas cidades de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Várias viaturas e homens das Polícias Rodoviária e Polícia Federal estão nas dependências internas da área portuária. A PRF, assim como a PF, não soltou nota, nem forneceu informações sobre a operação.

Operação se estende também ao Porto do Mucuripe, em Fortaleza, que teve, no final da manhã desta terça-feira, 5, entrada e saída bloqueadas.