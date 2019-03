PRF encerra Operação Carnaval com 42 acidentes, duas mortes e 55 pessoas feridas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou ontem, 06, a Operação Carnaval 2019. De sexta-feira (1º) até a quarta-feira de Cinzas (06), foram registrados 42 acidentes, com 55 feridos e duas mortes. Durante os seis dias de Operação, a PRF reforçou a fiscalização nas rodovias federais que cortam o CE.

A fiscalização intensa resultou em 3.082 autos de infração, dos quais 483 foram por ultrapassagens proibidas, 98 pelo não uso do capacete, 84 pelo não uso do cinto de segurança, 15 pelo não uso da cadeirinha. No total, 9.093 veículos foram fiscalizados, 30 CNHs e 228 CRLVs foram recolhidos. Também foram prestados 109 auxílios a usuários e 58 animais soltos em rodovias federais foram recolhidos.



A PRF não deu trégua e combateu com rigor a embriaguez ao volante. Foram realizados 3.017 testes de etilômetro, onde 33 pessoas foram autuadas e três pessoas foram detidas ao serem flagradas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.



O excesso de velocidade é um dos fatores que causam acidentes e agravam as possíveis lesões aos ocupantes dos veículos. Durante a Operação Carnaval, 3.819 imagens de veículos trafegando em excesso de velocidades foram capturadas pelos radares fotográficos.



Aliando fiscalização à educação para o trânsito, a PRF realizou ações educativas durante as abordagens a veículos e ônibus que utilizaram rodovias federias para seu deslocamento. No total, 1.105 pessoas foram sensibilizadas em atividades de educação para o trânsito.

Acidentes com vítimas mortas

06/03/2019 – Em Itapajé/CE, no km 130,8 da BR-222, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal entre os veículos I/KIA K2500 HD, placas de Fortaleza/CE e um veículo VOLVO/NL10, placas de Morada Nova/CE. Na colisão, o condutor e o passageiro do KIA

morreram no local do acidente.

Ocorrências relevantes

• 01/03/2019

Motocicleta recuperada

Em Caucaia/CE, policiais rodoviários federais abordaram uma motocicleta TRAXX, sem placa, e durante a fiscalização, foi verificado que havia ocorrência de roubo/furto para o

veículo. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Caucaia.

Crime contra as relações de consumo

Em Russas/CE, no km 162 da BR-116, foi abordado um veículo Fiat Strada, placas do CE, que transportava aproximadamente 600 kg de carne bovina sem refrigeração e acondicionamento

adequado. Diante do crime contra as Relações de Consumo, foi feito o contato com a ADAGRI – Agência de defesa Agropecuária do Estado do Ceará, que lavrou o respectivo auto de apreensão.

Embriaguez ao volante

Em Icó/CE, no km 386,5 da BR-116, às 15h30, foi preso o condutor de uma motocicleta Honda/CG, placa do CE, por conduzir veículo sob efeito de álcool (teores de álcool = 1,00 e 0,95 mg/L testes sequenciais). Ocorrência encaminhada à Delegacia Regional de Icó.



Lesão corporal

Em Maracanaú/CE, no km 417,3 da BR-020, um homem foi preso por lesão corporal culposa. O condutor de um veículo M.BENZ/L, placas do CE, foi preso por lesão corporal culposa, após envolver-se num acidente de trânsito. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Adolescente é apreendido ao conduzir motocicleta embriagado

Em Icó/CE, no km 375 da BR-116, foi apreendido um adolescente, 17 anos, por conduzir uma motocicleta sob efeito de álcool (teor de álcool = 075 mg/L), além de não possuir CNH e dirigir gerando perigo de dano. Ocorrência encaminhada à Delegacia Regional de Icó.

• 05/03/2019

Embriaguez ao volante

Em Russas/CE, no km 159 da BR 116, às 15h42 do dia 5/3/2019, foi detido o condutor de uma motocicleta YAMAHA, placas do CE, por dirigir sob efeito de álcool (resultado do teste de alcoolemia foi de 0.73 mg/L).

Corrupção ativa

Em Caucaia/CE, no km 7 da BR-222, policiais rodoviários federais avistaram um homem tentando esconder uma motocicleta e seguir a pé. Diante disso, o abordaram e verificaram que ele estava com uma tornozeleira eletrônica e já respondia por tráfico de drogas e roubo. Também identificaram que a motocicleta possuía diversas irregularidades administrativas, e que por isso ficaria retida. Ao ser informado da retenção, o indivíduo ofereceu R$ 100 reais aos policiais para que pudesse ir embora com a motocicleta. Imediatamente, foi dada voz de

prisão ao motociclista que foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Embriaguez ao volante

Em Itapajé/CE, no km 124 da BR-222, foi detido o condutor de uma motocicleta YAMAHA, placa do CE, pelo crime de embriaguez ao volante. Resultado do teste de alcoolemia foi de

0.36 mg/L.

• 06/03/2019

Motocicletas recuperadas

Em Cascavel/CE, no km 91 da BR-116, foram recuperadas duas motocicletas: HONDA/CG 150 FAN ESI, placa NQZ 4561/CE e HONDA/CB, placa ORZ 2941/CE. As motocicletas foram encontradas abandonadas às margens da rodovia e recolhidas pelas equipes da PRF.

Veículo recuperado

Em Aracati/CE, no km 54 da BR-304, policiais rodoviários federais abordaram um veículo Honda Fit que circulava com as placas aparentes FJD-4386/SP. Após consulta aos sistemas de segurança pública e análise da documentação, a equipe PRF constatou que o CRLV apresentado havia sido roubado do Detran/SP. Diante disso, foi iniciada uma fiscalização minuciosa, onde verificou-se que as placas verdadeiras do veículo eram: FIU-0283. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aracati.

Mandado de prisão em aberto

Em Russas/CE, km 160 da BR-116, foi preso o passageiro de um veículo I/MMC PAJERO, placas do CE, por existir contra ele um mandado de prisão em aberto. Durante abordagem, foram consultados os sistemas policiais, onde constava um mandado de prisão em aberto por infração ao código penal (DEC. LEI 2848) Artigo: 304 – Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Russas.

