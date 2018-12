PRF inicia ‘Operação Rodovida’ nesta sexta-feira

A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira, 28, a Operação Ano Novo. A ação que tem o objetivo de prevenir e reduzir a ocorrência de acidentes graves, aumentar a segurança e intensificar as ações de combate ao crime durante o período de maior movimentação nas rodovias, segue até as 23h59 de terça-feira, 1 de janeiro de 2019.

A ação é mais uma etapa da Operação Rodovida lançada no início de dezembro e que segue até o carnaval. Durante o período, a PRF intensificará ações para coibir condutas que resultam em acidentes de maior gravidade, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, a embriaguez ao volante, o não uso do cinto de segurança e sistema de retenção para crianças, além do trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.



Atividades de educação para o trânsito também serão reforçadas a fim de sensibilizar os cidadãos da importância de condutas defensivas para a prevenção e redução da violência no trânsito.



Assim como aconteceu na Operação Natal, haverá reforço no policiamento e as equipes de plantão estarão posicionadas em horários e locais de maior incidência de acidentes para garantir a segurança e a fluidez no trânsito.

