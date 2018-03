PRF inicia Operação Semana Santa 2018

A Semana Santa é um dos feriados mais importantes do Cristianismo, com missas, procissões e eventos especiais. Apesar de não possuir o mesmo caráter festivo do Carnaval, o feriado também é caracterizado pelo aumento significativo do fluxo de veículos nas rodovias federais.

Neste contexto, a PRF/CE desenvolverá da 00h de quinta-feira (29) até as 23h59 de domingo (01/04) a Operação Semana Santa 2018, reforçando o policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e crimes.

Na Operação, serão priorizadas ações preventivas para a redução da violência do trânsito e de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao uso inadequado do cinto de segurança e da cadeirinha para transporte de crianças, e ocorrências envolvendo motocicletas ou ciclomotores. O foco da PRF durante o feriado continuará sendo nas condutas responsáveis por elevados

índices de letalidade no trânsito em caso de acidentes.

O planejamento das ações nesta Operação levou em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes graves, ou seja, acidentes que resultem em vítima fatal ou vítimas feridas gravemente. A análise permitirá a otimização dos recursos humanos e materiais da instituição, focando a fiscalização em pontos e horários críticos para coibir comportamentos de risco.

Em 2017, durante a Semana Santa, foram registrados 36 acidentes, 38 feridos e duas mortes nas rodovias federais do Ceará. A PRF/CE atua em todo o estado e possui unidades descentralizadas nas cidades de Caucaia, Canindé, Russas, Sobral e Icó, e em todas elas serão realizados reforços na fiscalização. A grande preocupação, contudo, é

sempre a saída e o retorno da Capital, quando o volume de tráfego aumenta consideravelmente.

Abertura da Operação

A abertura da Operação acontece na quinta-feira, 29, das 09h às 11h, na Unidade Operacional da PRF em Eusébio, km 19 da BR-116. Ações de educação para o trânsito serão implementadas no feriado para conscientizar os motoristas da importância de condutas seguras na condução dos veículos. O foco das abordagens educativas será nos

comportamentos que geram maior risco de acidentes ou que aumentam a gravidade para os envolvidos em casos de sinistros, como: excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, falta do uso do cinto de segurança e das cadeirinhas para crianças.

Com fins de inibir a embriaguez ao volante, serão utilizadas viaturas equipadas com etilômetros, portanto, a fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais poderá acontecer a qualquer momento e em qualquer abordagem. Radares fotográficos também serão empregados no combate ao excesso de velocidade em todas as regiões.

Atenção na volta do feriado – Domingo (01/04) – Sentido único do km 53 ao 71 (Trecho entre Chorozinho e Pacajus)

No Domingo de Páscoa, das 13h às 18h, haverá mão única de direção entre os quilômetros 53 e 71 da BR-116, sentido interior-capital. Os desvios para quem precisa seguir pelo sentido contrário, ou seja, capital-interior, serão feitos pelas CEs-040, 253 e BR-304. A medida é necessária para aumentar a fluidez do trânsito e diminuir a ocorrência de acidentes e congestionamentos no período de grande movimentação na rodovia. Pedimos que compartilhem e divulguem a informação Dicas para uma viagem segurança

– Faça uma revisão minuciosa no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus (inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização;

– Planeje a viagem, lembre-se de programar paradas em locais adequados para alimentação, abastecimento e descanso;

– Mantenha a atenção na rodovia;

– Respeite a sinalização e os limites de velocidade

• Atenção redobrada ao dirigir sob chuva

– Mantenha sempre os faróis ligados;

-Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.

– Se a chuva for muito forte, não insista! Procure um lugar seguro para estacionar e nunca pare no acostamento;

– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

Restrição para veículo de carga

Para melhorar a segurança neste feriado da Semana Santa 2018, a PRF restringirá o tráfego de alguns veículos

de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição:

• Quinta-feira, 29/03/2018 – 16h às 22h;

• Sexta-feira, 30/03/2018 – 06h às 12h;

• Domingo, 01/04/2018 – 16h às 22h.