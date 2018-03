PRF intensifica fiscalização nas rodovias durante feriado de São José no Ceará

Além disso, a Polícia Rodoviária realizará ações educativas para conscientizar os condutores a respeito do trânsito.

Para combater a embriaguez no trânsito, os veículos da PRF estarão atuando com etilômetros para realização de testes de bafômetro a qualquer momento. Já os radares, serão utilizados no combate ao excesso de velocidade