PRF realiza segundo leilão de veículos no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal no Ceará realiza na próxima terça-feira, 09, o segundo leilão de veículos apreendidos pela instituição.

No total são 925 veículos que serão leiloados, sendo 350 em condições de circulação, e o restante destinado ao desmonte e reaproveitamento de peças (sucata). Esses veículos foram recolhidos aos pátios da PRF/CE há mais de 60 dias e não foram reclamados por seus proprietários.

O leilão ocorre simultaneamente nas modalidade presencial e online, no auditório do leiloeiro oficial, situado na rua Cel. Zacarias José de França, nº 255A, Cajazeiras – Fortaleza/CE, e pelo site: www.celsocunhaleiloes.com.br.

Este é o segundo leilão realizado pela PRF no Ceará a fim de diminuir e retirar os veículos apreendidos dos pátios das Unidades Operacionais.

Com informações Polícia Rodoviária Federal no estado do Ceará