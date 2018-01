PRF registra 20 acidentes com três mortes nas estradas federais no CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 1.403 veículos em alta velocidade nas rodovias federais no Ceará neste feriadão de fim de ano. Desde a última sexta-feira, a PRF fiscalizou 1.556 pessoas. Foram lavrados 694 autos de infração, 11 CNHs e 84 CRLVs foram recolhidos. Foram registrados 20 acidentes, onde 21 pessoas ficaram feridas e três pessoas morreram. Além disso foram prestados 23 auxílios a usuários por policiais rodoviários federais. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (2) pela PRF.

Ainda com relação ao balanço, foram realizados 2.793 testes de etilômetro, onde onze pessoas foram autuadas e duas pessoas detidas por dirigir sob efeito de álcool. Na Operação houve espaço também para a educação para o trânsito. Nesse trabalho, 416 pessoas foram sensibilizadas em atividades de educação para o trânsito

Casos

Em Itapajé, na BR 222, km 116,6, no dia 29 de dezembro, às 07h30, ocorreu uma colisão entre uma carreta e uma motocicleta que resultou na morte do motociclista, 50 anos. O condutor do veículo de carga saiu ileso e foi apresentado ao delegado de Itapipoca, apenas para esclarecimentos. Foi submetido ao teste do etilômetro que deu negativo.

Em Amontada, da BR 402, km 239 às 21h20 do dia 3 de dezembro ocorreu um acidente com uma vítima fatal, envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Já no dia 1º de Janeiro, em Umirim, na BR 402, km 298,0, às 19h40, ocorreu acidente com uma moto e uma bicicleta com 01 vítima fatal.

No País foram 67 mortes em rodovias federais no feriado do Ano Novo, com 1.008 feridos. No período, ocorreram 987 acidentes, dos quais 183 foram considerados graves (quando há ao menos uma pessoa morta ou ferida gravemente). A PRF não comparou os números com os do feriado do ano anterior porque, em 2017, o 1º de janeiro caiu em um domingo. Entre os dias 30 de dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017 foram registrados 1.081 acidentes, com 1.130 pessoas feridas e 87 mortes.

No feriado deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 36.724 flagrantes de excesso de velocidade e flagrou 208 motoristas realizando ultrapassagens irregulares. Foram realizados 565 autos de infração para motoristas que dirigiram após ingerir bebida alcoólica — um registro a cada 42 testes com bafômetro.