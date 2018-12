PRF: Uma pessoa morreu e 17 ficam feridas em estradas federais no Ceará neste fim de semana

Uma pessoa morreu durante este fim de semana em rodovias federais no Ceará, no município de Caucaia. De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram pelo menos 14 acidentes, com 17 feridos, entre a última sexta-feira, 21, e o domingo, 23. Foram contabilizados 1.712 autos de infrações por condutores.



O acidente com morte aconteceu no sábado, 22, por volta das 4 horas, na altura do quilômetro 46 da BR-116. Segundo a PRF, a pessoa morreu em um capotamento. Entre os 1.712 autos de infração, 253 foram por ultrapassagem indevida, 32 pelo não uso do capacete e 35 pelo não uso do cinto de segurança. Além disso, 23 carteiras de habilitação e 211 CRLVs foram recolhidos. E 16 pessoas foram autuadas por dirigirem bêbadas.



A operação de Natal, iniciada na sexta-feira, registrou mais de 2 mil veículos com excesso de velocidade nas rodovias. Entre os infratores, um motociclista foi flagrado a 166 km/h na BR-22, próximo ao município de Sobral.

Com informações O Povo