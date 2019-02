Primeira chamada do ProUni já está disponível na internet

Posted on

O Ministério da Educação (MEC) divulgou resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni). Os estudantes que foram pré-selecionados têm até o dia 14 para fazer a matrícula e devem comparecer às instituições com os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição.

