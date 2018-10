Primeira-dama de Caucaia encerra atividades do Outubro Rosa com atendimento na Sede

Com intuito de estimular a prevenção e a sensibilização contra o câncer de mama, a manhã desta sexta-feira (26/10) foi toda dedicada para atendimentos na Praça da Matriz, no Centro. Trata-se do encerramento da campanha do Outubro Rosa na Sede do município, que ofertou atividades voltadas para saúde da mulher. Além disso, a programação também marcou o Dia de Combate à Sífilis em Caucaia. A iniciativa é da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e contou com a participação da primeira-dama Erika Amorim.

Na praça foram ofertados aproximadamente 300 atendimentos de prevenção, com verificação de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação, teste rápido de hepatite, sífilis e HIV, além de ações de embelezamento, com corte de cabelo e manicure.

Conforme Erika Amorim, ações como as realizadas hoje no município chamam atenção para a urgência da prevenção. “Estamos caminhando para o fim do Outubro Rosa, mas precisamos reforçar cada vez mais a importância da data. Fomentar essa discussão estimula o diagnóstico precoce da doença, potencializando as chances de cura”, reforça a primeira-dama caucaiense.

Segundo a coordenadora da Atenção Primária de Caucaia, Vilalba Carlos, a culminância da programação foi realizada em praça pública, mas as ações acontecem diariamente nas Unidades de Saúde do município. “Atualmente o município oferece 900 exames de mamografia mensalmente para as mulheres de 50 a 69 anos e mulheres que tenham histórico de câncer na família. Aqui estamos disponibilizando a prevenção de colo no útero com o consultório climatizado no caminhão itinerante”, explicou.

Para Elenice Vieira, moradora do Capuan, a ação no espaço público aproxima a população da saúde do município. “Esta integração é essencial para a saúde coletiva da mulher. Espero que se perpetue em todos os meses”, pontuou a dona de casa.

Já para a estudante Raquel da Silva, moradora do bairro Pacheco, as atividades do Outubro Rosa mostram quais e que tipos de serviço são trabalhados pela SMS. “Não sabia que em Caucaia tinha condições de fazer tantos exames de prevenção ao câncer. É uma grande avanço”, comemorou.

COM PMC