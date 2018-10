Primeira-dama de Caucaia visita canteiro de obras do CEI Olga e Parsifal Barroso

A primeira-dama Erika Amorim recebeu na tarde dessa quarta-feira (17) o presidente do Instituto Myra Eliane Igor Queiroz para uma visita ao canteiro de obras do Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso, no Araturi.

O equipamento é uma parceria entre a Prefeitura de Caucaia e o Instituto.

“Há pouco mais de um ano, no dia 12 de outubro, estávamos reunidos aqui lançando a Pedra Fundamental deste complexo. Estar de volta hoje e acompanhar as obras tão avançadas nos enche de orgulho. Caucaia será referência para os outros municípios”, pontuou Erika.

Ela enalteceu tanto a estrutura física quanto o conceito educacional do espaço, pautado na promoção dos valores humanos e da cultura de paz.

Durante o encontro, Igor Queiroz enfatizou a relação com a Prefeitura para a construção do CEI. “Encontramos aqui parceiros que sonham esse sonho com a gente, que sempre mostram disponibilidade para nos apoiar no que precisarmos. É uma relação de confiança”, pontuou o presidente do Instituto Myra Eliane.

Também na visita, o secretário municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes Assis Medeiros ressaltou que “esse será um marco para Caucaia. Não mediremos esforços para contribuir com o Instituto. O povo merece.”

CEI OLGA E PARSIFAL BARROSO

Com área total de mais de 17 mil metros quadrados, o CEI contará com 24 salas, teatro, areninha, refeitório, quadra poliesportiva, vila, horta, pista de corrida, playground, campo de areia, Centro de Formação e Centro Temático de Etnias.