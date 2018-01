Primeira-dama do Ceará apresenta Programa Mais Infância Ceará em simpósio promovido por UFC e Harvard

A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, apresenta nesta sexta-feira (19), às 13h45, o Programa Mais Infância Ceará em simpósio Intersectoral Collaboration to Address Health Needs (Colaboração Intersetorial para Encontrar Necessidades de Saúde), no Instituto da Primeira Infância (Iprede). O simpósio faz parte de curso colaborativo em saúde pública promovido pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com a Universidade de Harvard (Estados Unidos), realizado entre 3 a 19 de janeiro em Fortaleza.

O simpósio discutirá políticas públicas relacionadas à primeira infância. A apresentação da primeira-dama Onélia será realizada de 13h45 às 14h45. A abertura será feita pela Profª Marcia Castro (Harvard) e, em seguida, participam a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, que abordará o Programa Ceará Pacífico; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, discutirá sobre mobilidade urbana; a primeira-dama de Fortaleza, Carolina Bezerra, apresentará o projeto Cresça com seu Filho/Criança Feliz. E, finalmente, o professor Gerardo Cristino Filho, do Curso de Medicina do Campus da UFC em Sobral, enfocará os projetos Trevo de 4 Folhas e Coala.

Ao todo 30 estudantes de pós-graduação participam do curso, dos quais 15 são oriundos de vários estados do Brasil (incluindo três do Ceará), e 15 são alunos de Harvard. Também estarão presentes cinco professores da universidade americana, além de docentes da UFC. Idealizado pela Harvard School of Public Health (HSPH), o curso colaborativo reúne pesquisadores da saúde para discutir ações de prevenção de doenças como leishmaniose, tuberculose, Aids e dengue. Os estudantes de mestrado e doutorado de diversas instituições do País foram selecionados pelos professores da Universidade de Harvard por meio de análise de currículo e entrevista online em inglês.

Como parte da programação do curso, os estudantes visitaram instituições como Iprede, Hospital São José, referência no tratamento de doenças infecciosas, e o projeto Quatro Varas, que trabalha a saúde mental. Os participantes foram divididos em cinco grupos para identificar problemas e propor iniciativas em forma de plano de ação ou projeto de pesquisa com os seguintes temas: desenvolvimento da primeira infância; HIV/Aids; dengue/zika/chikungunya; violência e tuberculose. Esta é a 10ª edição do curso e a terceira realizada em Fortaleza. É o segundo ano com a participação da primeira-dama Onélia.

Com informações do Governo do Estado