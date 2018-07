Primeira-dama do Ceará participa de inauguração da Praça Mais Infância de Pentecoste

A população de Pentecoste, no Litoral Oeste, receberá nesta terça-feira (3), às 16 horas, a Praça Mais Infância, ação do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana. Ela participará da solenidade de inauguração acompanhada do secretário titular da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), Francisco Ibiapina.

A Praça Mais Infância tem uma área total de 1.905,61 m², composta por quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, espiribol, bicicletário, área para picnic e pergolado e ainda bloco de apoio com banheiros acessíveis, fraldário, administração e depósito. O equipamento foi construído por meio do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III) com o investimento total de mais de R$ 800 mil, sendo financiado pelo Governo do Ceará através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do município, e de apoio de emenda parlamentar do deputado federal José Airton. A Prefeitura também cede o terreno para a construção da praça, como contrapartida. Na ocasião da inauguração, a Secretaria do Esporte (Sesporte) entrega kits com redes, bolas e coletes para a prática de basquete, vôlei, futsal, espiribol.

Municípios contemplados

Além de Pentecoste, São Benedito, Viçosa do Ceará e Acaraú estão previstas mais 28 Praças Mais Infância. Os municípios definidos para receber as praças são: Amontada, Acopiara, Aquiraz, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crateús, Crato, Fortaleza, Granja, Icó, Iguatu, Itapipoca, Itarema, Juazeiro do Norte, Mauriti, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Quixadá, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tauá, Tianguá e Trairi.

Atenção à infância

As Praças Mais Infância estão dentro do pilar “Tempo de Brincar” do Programa Mais Infância Ceará, que foca nos benefícios da brincadeira para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, além do convívio familiar, da socialização e de sua integração à cultura de sua comunidade. O intuito é construir e revitalizar espaços públicos que garantam o direito da criança ao brinquedo e à brincadeira. O programa é composto por mais dois pilares: Tempo de Crescer e Tempo de Aprender.

O Tempo de Crescer visa a construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de serviços e formações que contemplem profissionais, pais e cuidadores. Já o Tempo de Aprender entende a escola como direito de todos, buscando atender a meta de universalizar a oferta de pré-escola e ampliar a oferta de creches.

Proares III

Em sua terceira fase, o Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III), conta com recursos totais de US$ 71,981 milhões, dos quais US$ 50 milhões foram contratados pelo Governo do Ceará junto ao BID e os outros US$ 21,428 milhões a contrapartida do Estado.

