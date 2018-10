Primeira pesquisa do segundo turno em Roraima aponta Antonio Denarium em vantagem com 62% dos votos válidos para governador

A primeira pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência no segundo turno da eleição para Governador de Roraima aponta Antonio Denarium (PSL) liderando a disputa pelo cargo com 62% dos votos válidos, enquanto Anchieta (PSDB) tem 38%. O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. O levantamento foi realizado a pedido da Rede Amazônica entre os dias 16 e 18 de outubro.

Considerando os votos totais, Antonio Denarium aparece com vantagem de 22 pontos percentuais (p.p.), visto que possui 58% das intenções de voto e Anchieta tem 36%. São 2% os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo e 3% não sabem ou preferem não responder.

– As intenções de voto em Denarium crescem conforme a renda ou a escolaridade dos entrevistados e também quanto mais jovem é o eleitor, visto que ele tem 52% das intenções de voto na faixa de renda familiar mensal até 1 salário mínimo (SM) e 66% na faixa acima de 2 SM; vai de 50% na escolaridade Fundamental I a 66% na Superior; e de 51% entre os eleitores acima de 55 anos a 65% entre os de 16 a 24 anos.

– Anchieta por sua vez melhora seu desempenho quanto menor for a escolaridade do entrevistado (28% das respostas entre quem tem curso Superior, contra 45% entre quem cursou até o Fundamental I); e quanto menor a renda familiar (31% acima de 2 SM, ante 41% até 1 SM). Destaca-se também entre os eleitores com 55 anos de idade ou mais (43%).

Presidente

Em Roraima, Jair Bolsonaro (PSL) tem 73% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) aparece com 21% das menções. Entrevistados que declaram intenção de voto em branco ou nulo totalizam 3% e os indecisos são 2%.

DADOS DA PESQUISA

Nome da pesquisa

INTENÇÃO DE VOTO EM RORAIMA

Margem de erro

A MARGEM DE ERRO ESTIMADA É DE 3 PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS NO TOTAL DA AMOSTRA.

Tema

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ELEIÇÕES

OPINIÃO PÚBLICA

Contratante

PESQUISA CONTRATADA POR RADIO TV DO AMAZONAS LTDA.

Período

16/10/2018 A 18/10/2018

Local

BRASIL – RR

Amostra

FORAM ENTREVISTADOS 812 VOTANTES. O NÍVEL DE CONFIANÇA UTILIZADO É DE 95%. ISSO QUER DIZER QUE HÁ UMA PROBABILIDADE DE 95% DE OS RESULTADOS RETRATAREM O ATUAL MOMENTO ELEITORAL.

Registro TRE/TSE

REGISTRADA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA SOB O PROTOCOLO Nº RR-05475/2018 E NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SOB O PROTOCOLO Nº BR-08238/2018.

FONTE: IBOPE