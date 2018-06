Primeira unidade da Fiocruz no Ceará será inaugurada este mês

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai inaugurar uma unidade no Ceará no próximo dia 26 de junho, anunciou o governador Camilo Santana nesta terça-feira (19), em seu bate-papo com a população no Facebook. Localizada no município do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, o investimento total para a construção foi de R$ 170 milhões.

“A Fiocruz vai ser a âncora do Polo Industrial e Tecnológico da Saúde do Ceará, com laboratórios, área de capacitação, estrutura bonita. A Fiocruz é uma das instituições de pesquisa na área da saúde mais conceituadas. O Ceará dá um passo importante com a instalação da Fundação”, disse o chefe do Executivo.

O Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, projetado pelo Governo do Ceará, tem área aproximada de 73 hectares. O objetivo do Estado é atrair indústrias de referência no Brasil e no exterior para ocupar o espaço e solidificar a produção para o setor.

Intercâmbio

Só este ano, já foram inaugurados oito Centros Cearenses de Idiomas (CCIs) – quatro em Fortaleza e o restante no Interior. Outros quatro serão implantados na Capital (mais dois), Iguatu e Maracanaú. No bate-papo, Camilo Santana comunicou que os estudantes que se destacarem mais em cada unidade farão uma viagem por conta do Governo do Ceará para fora do Brasil para dar continuidade aos estudos. “No final do ano, os dois melhores alunos de cada Centro, um da língua inglesa e o outro da espanhola, poderão fazer um intercâmbio em algum país que tenha como idioma oficial aquele que o aluno se destacou”, informou.

Mais segurança

Nos próximos dias, o Ceará vai receber novas ações na área da segurança pública, conforme anunciou o governador Camilo Santana. Nesta quarta-feira (20), pela manhã, em Fortaleza, acontece a formatura de mais 646 novos policiais civis, oriundos da segunda turma do último concurso da corporação. Serão mais 86 delegados, 188 escrivães e 372 inspetores reforçando o trabalho da polícia judiciária. À noite, o chefe do Executivo implementa o sistema de videomonitoramento integrado de segurança na cidade de Maranguape.

Em Fortaleza, o Batalhão do Raio receberá o reforço de mais 101 policiais militares e 56 motocicletas. O anúncio será feito quinta-feira (21), às 16 horas. O reforço atenderá a população dos bairros José Walter, Planalto Ayrton Senna, Mondubim, Conjunto Esperança, Canindezinho, Siqueira, Parque Presidente Vargas, Parque Santana Rosa e Bom Jardim.

No dia seguinte, o município de Brejo Santo, no Cariri, também receberá um grupamento exclusivo do BPRaio e um sistema de videomonitoramento. As ações na área da segurança continuam no sábado (23) e na segunda-feira (25), nas cidades de Pacajus e Pacatuba, respectivamente, onde o Governo do Ceará vai prosseguir com a implantação do Raio e do sistema de videomonitoramento em cidades acima de 50 mil habitantes. Ainda no dia 25, novas 194 viaturas serão entregues para a Polícia Militar.

Outros investimentos

O governador ainda participará de outras ações nos próximos dias. Camilo Santana informou que amanhã (20), ao lado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciará um pacote de serviços para 11 bairros da Regional IV (José Bonifácio, Fátima, Benfica, Parreão, Jardim América, Damas, Bom Futuro, Montese, Couto Fernandes, Panamericano e Demócrito Rocha).

Na quinta-feira (21), às 9 horas, será inaugurada a Escola Johnson, na Capital. É mais uma escola vertical, com 3 pavimentos, 12 salas de aula, ginásio e laboratórios. Às 18h, anuncia novo pacote de serviços para os bairros da Regional VI, na Praça do Curió.

Na tarde de sexta-feira (22) acontecerá a entrega de 80 papéis da casa para moradores do Conjunto Imperial Mondubim, em Fortaleza. No sábado, o governador participa da inauguração dos serviços da Casa da Mulher Brasileira, entrega de mais 900 papéis da casa para moradores de Messejana e Região e inaugura a areninha de Limoeiro do Norte.

No domingo (24), haverá a inauguração de uma Escola de Ensino Fundamental em Marco e a primeira areninha de Sobral. Já na próxima segunda-feira (25), Camilo Santana se reúne pela manhã com bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e entrega, à tarde, mais um Centro Cearense de Idiomas, dessa vez no Shopping Riomar Kennedy, em Fortaleza.

Com Governo do Estado