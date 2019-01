Primeiras emoções do cearense!

Olha aí: 2019 acaba de começar e a bola já rola pelo Campeonato Cearense! Nesse final de semana foram 3 partidas válidas pela 1ª rodada do Cearense: Ferroviário 2 x 3 Atlético – CE; Horizonte 1 x 1 Guarany – CE; e Barbalha 2 x 0 Iguatu. Na quarta-feira, 9, às 17 hrs, o Floresta pega o Guarani de Juazeiro, encerrando a primeira rodada.

A primeira fase é disputada em turno único por oito equipes: FC Atlético, Ferroviário, Horizonte, Guarany de Sobral, Barbalha, Iguatu, Floresta e Guarani de Juazeiro. Todos jogam contra todos e os seis primeiros avançam para a segunda fase, enquanto os dois últimos estarão rebaixados.

Mas, se liga na novidade: o time que se classificar com a primeira colocação dessa etapa inicial irá garantir vaga na Copa do Brasil de 2020.

Campeonato com nova cara!

Na primeira fase, oito times se enfrentam em turno único na busca por seis vagas na segunda fase para se juntarem a Ceará e Fortaleza, campeões e vice-campeões respectivamente, no ano passado. Além disso, os dois últimos estão rebaixados para a segunda divisão estadual em 2020.

Na segunda fase, os oito times (os seis classificados mais Ceará e Fortaleza) se enfrentam em turno único, onde os quatro primeiros avançam para às semifinais. Se as equipes terminarem com a mesma pontuação, será seguido os seguintes critérios: mais vitórias – melhor saldo de gols – mais gols pró – confronto direto e sorteio.

As Semifinais e Final serão disputadas no mata-mata, com jogos de ida e volta. Se persistir o empate, os critérios serão: melhor saldo de gols no confronto – melhor campanha na segunda fase – para a final conta também a campanha da semifinal.