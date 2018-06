Primeiro projeto de multipropriedades do Ceará será lançado em Julho

O The Coral, projeto premiado por dois anos consecutivos pelo design das propriedades já entregues, será oficialmente lançado a partir de julho, com a abertura do plantão de vendas na Beira Mar, em Fortaleza. O projeto é o primeiro de multipropriedades do estado e é o primeiro projeto com venda fracionada do Grupo Bric, incorporador mundial com sede na Espanha e que já comercializou mais de 1000 propriedades ao redor do mundo. O projeto do The Coral está estimado em 150 milhões de dólares e foi totalmente financiado por investimento próprio. A primeira etapa de vendas, que inicia em 15 de julho, terá 88 residências com frações a partir de R$50 mil.

Segundo Daline Moura, Gerente de Desenvolvimento de Negócios no Brasil, além da venda fracionada e da possibilidade de ter uma propriedade de alto padrão como segunda residência e imóvel de férias, há outras vantagens no projeto, como ter à mão serviços de hotelaria mesmo estando na sua própria casa no período escolhido, e a filiação automática à rede mundial da RCI, uma das maiores empresas de intercâmbio no mundo e poder trocar parte do seu tempo de férias e passá-lo em qualquer um dos mais de 4.500 empreendimentos afiliados à RCI em mais de 100 países. Isso significa poder passar parte do tempo da fração na Disney ou em Cancun, por exemplo.

“Mas o grande diferencial da venda fracionada é proporcionar que o comprador tenha seu imóvel em um local privilegiado, com serviços de hotelaria e a um baixo investimento”, explica Daline. Diferente da venda de tempo compartilhado, praticada por outros empreendimentos, a venda de frações proporciona ao comprador ter um bem imóvel com escritura, que pode ser vendido e repassado com herança aos filhos.

A primeira fase das vendas por meio de fractional iniciará em 15 de julho, com o lançamento do plantão de vendas na Beira Mar, em Fortaleza. Serão 88 residências sendo vendidas em frações a partir de R$50 mil nesta primeira etapa.O complexo deve começar a operar já em 2021.

Sobre o The Coral

O empreendimento em plena praia de Flecheiras, litoral Cearense a oeste da capital Fortaleza cerca de 120km, conta com o projeto de 700 unidades residenciais, sendo algumas com serviços de hotelaria internacional comercializados por meio de Frações Imobiliárias, Beach Club e Resort alto padrão com bandeira internacional. Com localização privilegiada e um público selecionado, que já conhece o destino graças a um dos melhores ventos do mundo para a prática do kite surf, o projeto de paisagens paradisíacas tem foco em wellness e no contato com a natureza. A primeira fase do projeto com entrega prevista para 2021.

Sobre o BRIC

Grupo internacional incorporador com sede na Espanha, nascido em 1996, a BRIC já comercializou mais de mil propriedades ao redor do mundo e tem, hoje, cerca de 750 unidades em estoque, em lugares como a Flórida, nos Estados Unidos, e Budapeste, na Hungria. A empresa é especializada em avaliar e identificar nichos de mercado com significativo potencial de crescimento e investir diretamente antes de comercializar as unidades. O Grupo iniciou seus negócios no Brasil em 2008, com a compra do terreno para seu primeiro empreendimento, e viu no Brasil a chance de investir em um mercado promissor.