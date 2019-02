Primeiro voo comercial acontece nesta terça no Aeroporto de Canoa Quebrada

Posted on

O Aeroporto Regional de Canoa Quebrada Dragão do Mar, no município de Aracati, recebe seu primeiro voo comercial nesta terça-feira (26). Operado pela Azul Linhas Aéreas, o voo tem como origem a cidade de Recife (PE). O governador Camilo Santana embarca na nova rota na capital pernambucana, que deve aterrissar na cidade cearense às 14h15.

Ao todo, serão 3 frequências semanais, com escala em Mossoró. A chegada dos voos comerciais vai trazer uma nova dinâmica ao turismo do Litoral Leste do Estado, dando apoio aos empreendimentos turísticos que se instalam na região, especialmente nos municípios de Aracati, Beberibe, Icapuí e Fortim.

Serviço

Inauguração do primeiro voo comercial do Aeroporto de Canoa Quebrada

Data: 26/02/2019 (terça-feira)

Horário: 13h

Local: Aeroporto Regional de Canoa Quebrada Dragão do Mar (Pedregal, Aracati – CE)