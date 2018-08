Principio de incêndio atinge pátio da Companhia Siderúrgica do Pecém

O Pátio de Matéria-primas da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), localizada no Porto do Pecém, foi alvo de um princípio de incêndio na tarde de segunda-feira (27). Um vídeo sobre o incidente circulou nas redes sociais nesta terça-feira. Conforme a assessoria do órgão, as chamas atingiram a correia transportadora interna de carvão mineral, que no momento não estava em funcionamento. Ninguém saiu ferido.

O principio de incêndio aconteceu por volta das 13h. A CSP não divulgou as causas do incêndio. Para debelar o fogo, que começava a se alastrar, foi acionado o Centro Integrado de Emergência (CIE) que controlou as chamas. A Assessoria não quantificou o custo dos prejuízos, mas afirmou que não afetou a operação da empresa.