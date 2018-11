Pró-Transporte avança no Cumbuco e Conjunto Metropolitano

As primeiras intervenções do Pró-Transporte em Caucaia avançam no Conjunto Metropolitano (Picuí) e no Cumbuco (Litoral). A iniciativa é da Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria de Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

O investimento global é de R$ 14,8 milhões. Os recursos são oriundos do Ministério das Cidades e serão aplicados em 32 ruas e avenidas de diversas regiões de Caucaia.

Conforme cronograma da Seinfra, as obras no momento estão sendo executadas com terraplanagem e drenagem na rua Pedro Teles, no Cumbuco, e na rua Amazonas, no Conjunto Metropolitano.

As vias receberão serviços de drenagem, pavimentação em paralelepípedo e padronização de calçadas com blocos intertravados,medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida (idosos, gestantes e crianças), e sinalização.

No Cumbuco, seis vias serão beneficiadas. São elas: rua Olívio Feitosa, rua Apóstolo Paulo, rua dos Pargos, rua do Cumbuco, rua Pedro Teles e avenida Central.

As obras são executadas pela Berma Engenharia e Comércio LTDA.

COM PMC