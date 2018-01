Processo Judicial Eletrônico atinge meta prevista para 2020 no ano passado

Em outubro de 2017, a Justiça do Trabalho passou a operar em 100% pelo Processo Judicial eletrônico, e com a inauguração da versão 2.0 pelo PJe em quatro TRTs, ocorrido em dezembro de 2017, o balanço realizado no final do ano passado trouxe mais um motivo para comemoração por parte da equipe.

A pesquisa de satisfação aplicada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos meses de outubro a dezembro 2017, superou metas de 2020. A pesquisa com usuários internos deu um salto de qualidade. Se, em 2016, a satisfação de magistrados e servidores era de 30,79%, em 2017 esse índice aumentou em 133% e atingiu a marca de 71,98%.

Os participantes também aumentaram de 5,9 mil para 6,5 mil pessoas, ou seja 10%. A avaliação dos membros e servidores do Ministério Público do Trabalho e dos advogados, público externo, também aumentou consideravelmente. Os percentuais foram de 37,23% em 2016, para 61,07%, em 2017, o que mostra um aumento da avaliação positiva em 64%.