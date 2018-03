Procon Fortaleza divulga pesquisa de peixes, vinhos e pães de coco para a Semana Santa

O Procon Fortaleza divulgou nesta terça-feira (27/3), a pesquisa com preços de produtos típicos da Semana Santa, entre peixes, camarões, vinhos e pães de coco. Os dados foram coletados, presencialmente, entre os dias 20 e 23/3, em supermercados, contemplando todas as regionais e o Centro da capital e ainda nos mercados públicos de Messejana, Mercado dos Peixes, no Mucuripe, bem como no Mercado São Sebastião, no Centro.

Na lista, estão peixes bastante procurados, no período, como o bacalhau, cavala em posta e sirigado; e ainda tipos de camarão. A maior variação foi encontrada no preço do quilo do peixe arabaiana, que pode sair até 150% de diferença entre o estabelecimento mais barato e o mais caro, indo de R$ 12,00 a R$ 30,00.

Entre os vinhos, o quinta do morgado (750ml) apresenta a maior variação, sendo encontrado de R$ 10,79 a R$ 19,90, uma diferença de 84,43%. Neste caso, o consumidor que optar pelo estabelecimento mais barato acaba comprando duas garrafas de vinho pelo preço de uma, em comparação com o local mais caro.

O camarão, do tipo 12g, pode ser encontrado de R$ 20,00, no Mercado dos Peixes e de R$ 30,00, o quilo, ainda dentro do Mercado dos Peixes ou no Mercado público de Messejana, conferindo uma diferença de 50% entre o local mais barato e o mais caro.

Confira todos os preços aqui.

Já o pão de coco, item bastante procurado no feriado da Semana Santa, pode ser comprado de R$ 9,58 a R$ 14,69, o quilo, o que representa uma variação de 53,34%.

Para a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, a pesquisa chega em boa hora e possibilita ao consumidor optar por preços mais baratos. “Vale lembrar que os estabelecimentos são obrigados a cumprir a oferta anunciada e se houver divergência entre o preços anunciado ou da prateleira com o registrado no caixa, o consumidor pagará sempre o menor valor”, orientou.

Com informações do Procon-Fortaleza