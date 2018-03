Procon Fortaleza firma parceria com CDL para defender direitos do consumidor com deficiência

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) firmou, nesta segunda-feira (12/3), na sede do órgão, no Centro, termo de parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza – CDL Fortaleza, com o objetivo de esclarecer lojistas e empresários sobre os principais problemas enfrentados pelos consumidores com deficiência. O órgão municipal de defesa do consumidor ouviu de associações e instituições de pessoas com deficiência as demandas nesta área, como a falta de acessibilidade nos provadores para cadeirantes, bem como rampas de acesso ou elevadores.

Cláudia Santos, diretora do Procon Fortaleza, explica que as principais demandas dos consumidores com deficiência foram entregues à CDL. “Ouvimos cerca de 10 instituições que representam portadores de deficiência e ficamos sensibilizados com as dificuldades de consumidores que deveriam ter os mesmos direitos do cidadão sem deficiência. Por isso, decidimos convidar a CDL Fortaleza para que chegue aos lojistas estas dificuldades”.

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, destacou a parceria com o Procon Fortaleza. “Estamos comungando do mesmo espírito, pois o consumidor que procura os serviços do Procon é o mesmo que compra em nossas lojas e, portanto, não deve haver distinção no bom tratamento e acolhida”, disse.

Semana do Consumidor

Durante a semana (12 à 15/3), atividades e serviços serão prestados em bairros da capital. Nesta terça-feira (13/3), das 9h às 12h, o Procon Móvel estará na Associação de Cegos do Estado do Ceará, no bairro Farias Brito. No local, será possível registrar reclamação contra empresas, receber orientação jurídica e ainda material educativo.

Na quarta-feira (14/3), também das 9h às 12h, a unidade móvel segue para o Parque Dois Irmãos. O atendimento será realizado na Associação dos Moradores do Planalto Itaperi – Ampi.

Na quinta-feira (15/3), data em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, o Procon vai lançar o projeto “Procon na Regional”. O objetivo é descentralizar os serviços do Procon pelos bairros da capital, que neste primeiro momento iniciará pela Regional V.

“A ideia é que possamos expandir esse atendimento descentralizado nas demais regionais de Fortaleza, fazendo com que o consumidor seja atendido no bairro onde mora, sem ter que se deslocar ao Centro ou aos núcleos dos vapt vupts de Antonio Bezerra e Messejana, locais onde já estamos”, esclareceu a diretora Cláudia Santos.

Com informações do Procon