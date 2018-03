Procon Fortaleza inicia atendimento na Regional V para celebrar o Dia Mundial do Consumidor

Procon e Regional V assinam termo de parceria nessa quinta-feira (15). Pelo menos 18 bairros serão beneficiados com os serviços do projeto “Procon na Regional”, que deve chegar a outros bairros.

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) inicia, nessa quinta-feira (15), o atendimento na Regional V. Moradores do Bom Jardim, Canindezinho, Conjunto Ceará e Maraponga, por exemplo, passam a contar com os serviços do Procon bem mais próximo de sua residência. A parceria com a regional V será lançada no dia 15/3, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor.

“A ideia é que possamos expandir esse atendimento descentralizado nas demais regionais de Fortaleza, fazendo com que o consumidor seja atendido no bairro onde mora, sem ter que se deslocar ao Centro ou aos núcleos dos vapt vupts de Antonio Bezerra e Messejana, locais onde já estamos”, esclareceu a diretora Cláudia Santos. A Diretora ressalta ainda que, desde os serviços de abertura de reclamação à realização de audiências de conciliação, serão disponibilizados na Regional V.

Para o secretário da Regional V, Ronaldo Nogueira, a iniciativa é mais um serviço da Prefeitura de Fortaleza que chega ao cidadão. “Fomos procurados pelo Procon e decidimos apoiar a ação, como forma de facilitar o acesso dos moradores da Regional V aos seus direitos enquanto consumidores”, declarou.

A Regional V fica na avenida Augusto dos Anjos, 2466, no Bonsucesso. Bairros beneficiados com os serviços do Procon: Bom Jardim, Canindezinho, Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Conjunto Esperança, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal, Jardim Cearense, Maraponga, Mondubim, Planalto Ayrton Senna, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Prefeito José Walter, Siqueira e Vila Manoel Sátiro.