Procon Municipal de Caucaia registra 871 atendimentos na Semana do Consumidor

O Procon Municipal registrou na Semana do Consumidor de Caucaia um total de 871 atendimentos. Entre os últimos dias 11 e 15 de março, a Prefeitura promoveu feirões e mutirões de negociação de dívidas na sede do órgão e na praça Fausto Sales, localizada no Centro, além de atividades alusivas à preservação ambiental.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) lidera o ranking de atendimentos (110) seguida da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece, com 85), Enel (65), Bradesco (25) e Caixa Econômica Federal (25). Houve ainda atividades de triagem (170) e orientações jurídicas (40).

Nos feirões e mutirões, os caucaienses com débito com essas empresas puderam negociar dívidas em condições especiais propostas exclusivamente para a Semana do Consumidor do município.

A programação do Procon foi composta ainda por uma palestra de temática ambiental ministrada para cerca de 200 alunos da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Edson da Mota Correa, localizada na Estrada Velha do Icaraí. Outros 50 estudantes visitaram a nave Enel, que expõe possibilidades de sustentabilidade ambiental.

COM PMC