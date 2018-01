Procura por vacina contra febre amarela no posto Paulo Marcelo gera tumulto e fila

Pessoas que foram ao posto de saúde Paulo Marcelo, no Centro de Fortaleza, para se vacinar contra a febre amarela relataram, tumulto na manhã deste domingo (21). Uma técnica de enfermagem que vai viajar para São Paulo no próximo dia 16 disse que quem está na fila de cerca de 100 pessoas não sabe se ainda há vacinas no posto ou mesmo se haverá nova distribuição de senhas neste domingo.