Procurador de Justiça do CE participa de ação nacional de combate ao crime organizado

O procurador-geral de Justiça (PGJ) Plácido Barroso Rios participou, nesta quarta-feira (07), de uma reunião na sede da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro –, em Brasília, com representantes de diversas instituições que fazem parte da “Ação permanente de combate ao crime organizado”.

Segundo Rios, no encontro, foram abordadas as ações realizadas em 2018 e iniciaram-se as discussões para traçar as estratégias para 2019, por meio da realização de um diagnóstico do trabalho executado por todas as instituições que atuam no combate às organizações criminosas, como: Ministérios Públicos, Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), dentre outras.

“Com toda certeza atuaremos para fortalecer o Sistema Penitenciário nacional, pois o Estado precisa retomar o controle dos presídios para que possamos evoluir no combate às organizações criminosas”, pondera o PGJ.

Sobre a ENCCLA

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, criada em 2003, é a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em conjunto com uma diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal, bem como do Ministério Público de diferentes esferas, e para a formulação de políticas públicas voltadas ao combate àqueles crimes.

O trabalho é concretizado nas chamadas Ações, as quais são elaboradas e pactuadas anualmente pelos membros da ENCCLA. Para cada uma delas, cria-se um grupo de trabalho composto por vários órgãos e instituições que reúnem-se mensalmente para tratar dos seus respectivos temas. Para mais informações, acesse http://enccla.camara.leg.br.

COM MPCE