Procuradores do CE parabenizam atuação do senador Eunício Oliveira em prol da categoria 

Os representantes da diretoria da Associação dos Procuradores do Estado do Ceará (Apece), procuradores do Estado Vicente Braga e Ludiana Rocha, estiveram reunidos, na noite de quarta-feira (07), com o presidente do Senado Federal Eunício Oliveira (MDB), em Brasília. Na ocasião, a categoria parabenizou o senador pela aprovação dos projetos de Lei da Câmara (PLC) 27 e 28/2016, que reajustam os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República.

“Nós parabenizamos a atuação do senador Eunício pela condução dos trabalhos quanto ao reajuste do Judiciário bem como da Reforma da Previdência. A aprovação do aumento do teto de gastos do Supremo Tribunal Federal é uma medida que repercute em todo o funcionalismo público, recuperando a perda inflacionária ocorrida nos últimos anos”, ressaltou Vicente Braga, presidente da Apece.

Quanto à Reforma da Previdência, o senador Eunício afirmou que devido à intervenção do Rio de Janeiro, o trâmite da matéria no Congresso deve ser estritamente obedecido, garantindo a realização de audiências públicas sobre o tema para que as categorias e demais interessados possam ser ouvidos e participarem das discussões.

O encontro ocorreu no gabinete da Presidência do Senado Federal e contou também com as presenças dos presidentes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme Feliciano; da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), José Robalinho Cavalcanti; da Associação Cearense de Magistrados, Ricardo Alexandre da Silva Costa; da Associação Cearense do Ministério Público, Lucas Felipe Azevedo de Brito; e representantes de outras associações de magistrados e procuradores do País.

COM APECE