Procuradores e deputados do Ceará reúnem-se para tratar da reforma da Previdência

Representantes da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF – Anape foram recebidos pelos deputados federais Domingos Neto, líder da bancada cearense na Câmara Federal, e Mauro Filho para tratar sobre a reforma da previdência. O encontro aconteceu na noite desta terça-feira (05), em Brasília.

Segundo o procurador Vicente Braga, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Ceará – Apece e diretor legislativo da Anape, o objetivo do encontro foi apresentar as propostas da categoria para os parlamentares, a fim de que possam ser analisadas e incluídas no texto da reforma.

O procurador informou ainda que, quando da apresentação da minuta final da reforma pelo Governo Federal, será dada nova oportunidade para que os procuradores possam continuar o diálogo com os parlamentares. Vicente Braga ressaltou ainda que os deputados do Ceará Domingos Neto e Mauro Filho mostraram-se receptivos ao pleito e firmaram o compromisso de trabalhar para que a reforma seja a mais justa possível para todos.



A categoria vem trabalhando desde o ano passado em Brasília para que suas propostas possam ser ouvidas pelos deputados.

com Apece