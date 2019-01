Procuradoria Geral de Caucaia muda de endereço a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira, 21, a Procuradoria Geral do Município (PGM) de Caucaia passa a funcionar no bairro Itambé, na mesma estrutura onde já funciona o gabinete do prefeito Naumi Amorim e algumas secretarias. O orgão funcionava no Centro.

Toda a estrutura PGM estará disponível no novo espaço. As exceções são a célula de Execução Fiscal, que atenderá o contribuinte em outro local, mais central, ainda a ser divulgado, e o Procon Caucaia, que permanecerá na rua Jerônimo Amaral, número 59, no Centro.

Em 2018 inteiro, a PGM registrou 1.674 processos. Desse total, 1.104 processos foram registrados no sistema consultivo/administrativo com assuntos diversos. Os processos despachados para a Procuradoria Consultiva, conclusivos e com parecer somam 351. Já os processos despachados para a assessoria ligada ao Gabinete do Prefeito e PGM, conclusivos com parecer foram 180.

A PGM é uma instituição essencial ao exercício das funções administrativas e jurisdicionais da Prefeitura. É a Procuradoria a responsável pela defesa dos interesses do Município em juízo e fora dele.

SERVIÇO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ONDE: Rodovia CE-090, Km 1, número 1.076, no bairro Itambé

