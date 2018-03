Produção de petróleo da Petrobras no Brasil cai 1% em fevereiro ante janeiro

A produção média de petróleo da Petrobras no Brasil em fevereiro caiu 1% ante o mês anterior, na segunda queda mensal consecutiva, para 2,08 milhões de barris por dia (bpd), informou a empresa em comunicado ao mercado nessa terça-feira, 20.

A queda, segundo a petroleira, foi impulsionada por ocorrências operacionais nas plataformas P-18 e P-20, que operam no campo de Marlim, na Bacia de Campos, e no FPSO Cidade de Angra dos Reis, localizado no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. A empresa não entrou em detalhes sobre as ocorrências operacionais.

As duas quedas consecutivas da produção de petróleo no Brasil ocorreram após a Petrobras registrar em dezembro uma produção estável ante novembro. Já a produção de gás natural em fevereiro, excluído o volume liquefeito, foi de 80,5 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), alta de 2,3% ante o mês anterior, em função do aumento da produção em campos do Amazonas devido ao término da manutenção no sistema de compressão.

No exterior, a produção de petróleo foi de 61 mil bpd, em linha com o mês anterior, enquanto a produção de gás natural foi de 6,4 milhões de m³/d. A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras em fevereiro foi de 2,69 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,59 milhões boed produzidos no Brasil e 99 mil boed no exterior. A produção total operada da companhia (parcela própria e dos parceiros) foi de 3,32 milhões boed, sendo 3,19 milhões boed no Brasil.

Com informações da Reuters