Professores de Caucaia debatem Base Nacional Comum Curricular

Os professores da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Raimundo José dos Santos, no Garrote, reuniram-se nessa sexta-feira (16) para debater a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O conjunto de princípios foi produzido pelo Ministério da Educação em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed ).

A BNCC tem o objetivo de propiciar as condições necessárias para que em todo o Brasil o conjunto de disciplinas ministradas aos alunos do Ensino Fundamental possa municiá-los para a plena cidadania.

Em Caucaia, os responsáveis pelos debates são os coordenadores de escolas. Eles utilizam como guia o link fornecido pelo Ministério da Educação com dez itens, que devem ser debatidos e incluídos na formação dos currículos escolares.

Todo o trabalho desse segmento está sendo organizado e conduzido pelo professor Vinicios Rocha, Diretor de Desenvolvimento da Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Os currículos devem atender a dez competências destinadas a responder “pela mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver as demandas complexas do cotidiano no exercício pleno da Cidadania.”

