Professores do município terão reajuste de 4,17% este ano

Os professores da rede municipal de ensino de Fortaleza terão um reajuste de 4,17% no piso salarial. O percentual foi acordado em reunião do Executivo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute). O valor, de acordo com o gestor, começa a valer em março.

Fortaleza será a primeira capital do Brasil a conceder o integralmente o piso nacional assinado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 9 de janeiro passado

Os servidores saíram satisfeitos da reunião após a garantia do pagamento do piso. Em 2018 o piso teve reajuste de 2,95% com complemento de 3,72 em duas parcelas de 1,86%.

Como os servidores tem plano de cargos e carreiras, os valores serão modificados de acordo com a tabela salarial, que varia tanto pela titulação quanto pelo tempo de serviço. O benefício contempla todos os professores ativos e inativos da rede municipal de ensino.