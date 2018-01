Profeta da chuva confirmam que precipitações começam a partir de março

Compartilhar no Facebook

Reunidos em Quixadá, os profetas não deram uma boa notícia para a população cearense. Segundo afirmam as chuvas serão esparsas e só se intensificarão a partir de Março. Eles se reuniram no XXII Encontro dos Profetas da Chuva, neste sábado. Cerca de 30 profetas participaram do evento.

Segundo alguns dos participantes, quadra atual está parecida com a vivenciada em 2017,com chuvas esparsas em alguns municípios e em outros não. Alguns avaliam os sinais da natureza e outros as condições meteorológicas e até imagens de satélite

O tradicional encontro dos profetas das chuvas esta em sua 22ª edição e O XXII Encontro dos Profetas conta com a participação de agricultores, técnicos e curiosos. Os mais tradicionais avaliam para suas previsões o movimento da natureza, como o comportamento dos animais, a análise de formigueiros e cupinzeiros, além da leitura de flores de mandacaru e o canto do cururu. Outros avaliam os astros, o vento, entre outros sinais.

Com informações do G1